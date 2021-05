Bordighera, la rabbia delle mamme: «Prese di mira dai vigili mentre portiamo i nostri figli all’asilo»

Bordighera. «Chiediamo tolleranza e buon senso». A dirlo è una delegazione di mamme dei bimbi che frequentano la scuola dell’infanzia a villa Palmizi, in via Romana a Bordighera. Le donne che accompagnano i propri figli all’asilo lamentano carenza di posti auto e accanimento da parte della polizia locale, nella persona di una giovane agente in particolare, che «sembra venga qua apposta per multarci». La situazione va avanti da diverse settimane. Ora, però, dopo essersi rivolte al sindaco, al vice sindaco e a diversi assessori, non avendo visto cambiamenti nell’atteggiamento della vigilessa, le mamme sono sul piede di guerra.

