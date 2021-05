“Forza Italia 2.0 sempre al passo coi tempi e con i modi di comunicare”: al via la seconda lezione della scuola di formazione

Liguria. “‘Forza Italia 2.0 sempre al passo coi tempi e con i modi di comunicare’. Sarà questo il tema della seconda lezione della scuola di formazione politica del partito, promossa in Liguria da Mario Mascia, capogruppo in Comune a Genova e responsabile regionale formazione di Forza Italia, di concerto con il coordinatore regionale e sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco e con il portavoce del coordinamento regionale e vice responsabile della formazione, Gianteo Bordero. La riunione in videocall avrà luogo giovedì 20 maggio alle 18.00, nell’ambito del modulo dedicato alla comunicazione politica prima e dopo il 1994.

