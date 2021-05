Imperia, l’Educamp al Pino Valle parte alla grande: prima settimana già al completo

Imperia. L’impegno, il lavoro, soprattutto l’esperienza e non solo tutto questo. La macchina organizzativa di Educamp si è messa in moto e il gruppo di lavoro Imperia Rugby-Union Riviera Rugby ha creato un programma, di concerto con il Coni, molto ampio e ricco. Per tutto questo c’è il gradimento delle famiglie e soprattutto la richiesta di bambini e ragazzi per una pronta partecipazione. Il complesso del Pino Valle sarà teatro di Educamp dal 14 giugno fino alla fine di luglio e la prima settima di appuntamenti è già al completo.

... » Leggi tutto