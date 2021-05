Omicidio a Calvo, il Ris di Parma sulle tracce lasciate dal killer di Fedele

Ventimiglia. Il Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri giovedì effettuerà un sopralluogo a Ventimiglia sulle tracce lasciate dal killer di Joseph Fedele: il 60enne cittadino francese di origini italiane trovato cadavere lo scorso 21 ottobre in frazione Calvo di Ventimiglia in un canale di scolo delle acque piovane. Per l’omicidio sono stati arrestati dai carabinieri Domenico Pellegrino, 23 anni, di Bordighera, considerato l’autore materiale del delitto, e Girolamo Condoluci, 44 anni anch’egli di Bordighera, finito ai domiciliari con l’accusa di favoreggiamento per aver aiutato Pellegrino a riportare a Mentone l’auto della vittima, ritrovata dagli inquirenti a metà dicembre.

