Recco, abbandona secchi di vernice vicino ai bidoni: ripresa e sanzionata

Recco. Ha abbandonato un bidone con della vernice nei pressi del punto di raccolta rifiuti in via Pastene e poi si è allontanata pensando di averla fatta franca. Una donna, cittadina di Recco, non sapeva che la zona era dotata di telecamere di video sorveglianza, e che, in seguito alla visione dei fotogrammi da parte degli agenti della Polizia locale sarebbe stata individuata, proprio mentre usciva da un cancello nei pressi dell’isola ecologica, e pesantemente sanzionata.

