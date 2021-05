Morti bianche, l’Anmil lancia raccolta fondi per i figli dei caduti sul lavoro

Genova. “Non si ferma la tragica sequenza di incidenti mortali causati dal lavoro – dichiara il presidente Anmil (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) di Genova, Piera Galbiati – e per questo abbiamo deciso di farci promotori di nuove raccolte fondi che ci consentano di erogare per queste famiglie anche piccoli aiuti, ma preziosi e fatti con il cuore. Nel solo nostro territorio, stando ai dati Inail, sono morti nei primi tre mesi dell’anno 2 tra lavoratori e lavoratrici, lasciando altrettante famiglie nello sconforto e in difficoltà”.

