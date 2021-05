“Album dei ricordi blucerchiati”: Massimo Cacciatori, il Batman dei portieri

Genova. Prelevato dalla Primavera dell’Inter, su suggerimento di Sandro Mazzola, Massimo Cacciatori arrivò alla Sampdoria del presidente Colantuoni, passionale “avvocato di campagna”, che ebbe il merito di portare a Genova anche Roberto Vieri (poi ceduto alla Juventus per un ‘pacco’ di milioni), Massimo Cacciatori avrebbe dovuto rivestire il ruolo di dodicesimo, alle spalle di Giorgio Pellizzaro, che sulla carta doveva sostituire il mitico Pietro Battara (come aveva fatto nelle ultime partite del campionato precedente), ma gli soffiò invece il posto, a partire dalla quarta giornata, convincendo subito Heriberto Herrera, di essere un portiere da Serie A, già in sede d’esordio, alla Favorita di Palermo (con un bel clean sheet).

... » Leggi tutto