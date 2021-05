Autostrade, i sindaci del Ponente scrivono al ministro: “Siamo al collasso sociale ed economico”

Liguria. “Questa situazione viaria sta provocando il collasso sociale ed economico dei nostri territori, disagi infiniti per i nostri cittadini, in un anno già segnato da una crisi economica e sociale gravissima e difficile dovuta all’emergenza pandemica”. È il disperato appello dei sindaci del Ponente ligure, con quello di Cogoleto Paolo Bruzzone a farne da portavoce, in una lettera inviata al ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, per portare alla sua attenzione “la grave situazione emergenziale in cui versano i territori da noi amministrati a causa dello stato manutentivo delle tratte autostradali e stradali liguri” richiedendo “un intervento urgente e decisivo“.

... » Leggi tutto