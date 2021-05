Da venerdì a domenica stand in tutta la Liguria per la campagna di adesione a Cambiamo!

Genova. Nella giornate di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 maggio, in tutta Italia, saranno presenti gli stand di Cambiamo! per consentire ai sostenitori e ai semplici cittadini di potersi iscrivere al movimento politico. Gli stand sparsi per il territorio ligure saranno presenti in maniera ancora più capillare rispetto alle ultime apparizioni per poter offrire, a tutti i cittadini che lo vorranno, la possibilità di iscriversi e aderire a Cambiamo!. La sottoscrizione della tessera potrà essere effettuata nei gazebo, compilando un modulo cartaceo, oppure online eseguendo tutti passaggi necessari sul sito cambiamo.eu.

