Genova. Oggi Anas ha incontrato in videoconferenza gli Enti territoriali al fine di illustrare le caratteristiche del progetto, le modalità e i tempi di intervento per la messa in sicurezza della statale 456 “del Turchino”, chiusa all’altezza di località Gnocchetto a Ovada a causa di un fronte di frana mossosi nell’ottobre 2019.

