Quasi ultimati i giardinetti inclusivi a San Teodoro, il municipio: “Che sia il primo di tanti”

Genova. Sono quasi ultimati i lavori di riqualificazione di un’area in cima via Asilo Garbarino, nel quartiere di San Teodoro, al confine con Villa Giuseppina. L’area, che fino a qualche settimana fa era un campetto anonimo coperto di asfalto, è stata scelta dal municipio Centro Ovest per realizzare un’area giochi inclusiva, ossia adatta a tutte le tipologie di disabilità e non solo quelle motorie.

