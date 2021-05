Andora, parla anche in inglese il centro estivo “Around the world”

Andora. Parlerà anche in inglese il centro estivo di Andora le cui iscrizioni si aprono lunedì 24 maggio. Una delle lingue più diffuse al mondo farà da collante ai vari momenti della giornata in un percorso che attraverso giochi, laboratori ludico artistici e attività sportive, proporrà a bimbi da 3 a 11 anni, anche momenti di educazione civica, geografia e porterà alla scoperta delle usanze dei vari paesi. Il programma ideato dal Comune di Andora, assessorato alle politiche sociali, si chiama “Around The World”: alla scoperta dei popoli e delle culture della terra. A tutti i partecipanti sarà consegnato un passaporto e riceveranno un timbro in ogni fase del viaggio. A ricordo del giro del mondo sarà realizzato un docufilm.

