Calcio, solo due retrocessioni in serie D: salvezza matematica per l’Imperia

Imperia. Con la delibera Figc, che fissa la retrocessione alle due ultime del girone, è arrivata la salvezza matematica per l’Imperia. Mister Lupo ha celebrato il momento, pur mantenendo alta la concentrazione sull’impegno di domenica prossima contro la Lavagnese: «Con tutta onestà credo che il gruppo e l’ambiente avesse percepito la salvezza virtuale da un po’ di tempo. Tolto l’ultimo mese, abbiamo fatto qualcosa di straordinario e, tra quelle che ho disputato, per me è stata la stagione che mi ha regalato maggiore soddisfazione. Abbiamo avuto un inizio complicato dove tutti ci davano per spacciati; abbiamo dovuto cambiare qualcosa in corsa e siamo diventati ‘sporchi’. Non belli ma rognosi e sempre con tanta voglia di stupire. Da parte mia c’è stato un lavoro diverso rispetto ad altri anni: avevamo qualcosa in meno rispetto ad alcuni avversari, soprattutto se guardo più in basso in classifica vedo squadre maggiormente attrezzate, abbiamo capito come affrontarli e, non mi nascondo a dirlo, talvolta siamo andati a fare la partita sugli altri. Abbiamo fatto quadrato tutti quanti assieme e ci siamo tolti tante soddisfazioni».

