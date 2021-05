Infrastrutture, Toti: “Ora possiamo spiccare il volo, la Liguria può dimostrarlo”

Genova. “Ci sono luoghi e momenti in cui si decide come saranno gli anni a venire. In questi anni in Liguria abbiano vissuto qualcosa di paragonabile alla battaglia di Pearl Harbor: prima il crollo di Ponte Morandi, poi le mareggiate che hanno colpito le nostre coste, poi il Covid, che è sicuramente stata una disgrazia diffusa, ma che qui è arrivata dopo anni duri e complessi. Io credo che oggi siamo alla vigilia della battaglia di Midway, quella che vide la vittoria degli Stati Uniti e degli Alleati si ripresero la scena nel Pacifico e l’Impero Giapponese capì di non essere invincibile: oggi infatti abbiamo la possibilità di dimostrare a noi stessi e al mondo che non è vero che l’Italia è un Paese che non può spiccare il volo. La Liguria è il luogo dove tutto questo si può dimostrare, per la sua importanza strategica in termini di infrastrutture e quindi di competitività, per quello che ha vissuto in questi anni. Oggi abbuiamo davvero la possibilità di superare tutte le problematiche che ancora non siamo riusciti a risolvere. Questo è il nostro obiettivo, ed è possibile raggiungerlo solo con il dialogo, con la collaborazione e, consapevoli che se si fallisce si pagherà il conto per lunghi e lunghi anni a venire, ma che se si centrasse questo risultato genererebbe entusiasmo per l’intero sistema”.

