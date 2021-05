Albero crollato a Sanremo, Menozzi «Tutti i pini della via già controllati, da lunedì nuovi test»

Sanremo. In merito all’incidente verificatosi la scorsa notte con il cedimento di un pino in via Nino Bixio, è intervenuto l’assessore al Verde Pubblico Mauro Menozzi: «All’alba i nostri tecnici erano già sul posto anche per effettuare alcune analisi sull’albero caduto. Dalle prime rilevazioni, l’incidente è occorso per marcescenza dell’apparato radicale, non visibile dall’esterno e non riguardante problematiche al tronco o alla chioma. Il pino infatti non solo non presentava problematiche esterne ma tutto il filare era sottoposto a indagini diagnostiche ‘vta’. Non più tardi di due anni fa era stato anche potato e alleggerito, come da programma di interventi».

