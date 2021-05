Arboscello e Natale (Pd): “Approvato l’ordine del giorno per la transizione ecologica in Liguria”

Genova. Nella nostra Regione, grazie alle risorse europee previste dal Next Generation UE e al Just Transition Fund, si può prospettare una vera e propria rivoluzione verde. Ma è necessario che i diversi Enti, prima fra tutti Regione Liguria, si facciano trovare preparati a questo appuntamento. Ci sono delle grandi opportunità per una transizione ecologica della Liguria, partendo dalle infrastrutture e dagli impianti di produzione, fino alla trasmissione e distribuzione di energia. Ma non solo: si possono finanziare progetti per produrre e accumulare energia da fonti alternative.

