Caccia, Natale (Pd): “Due cacciatori denunciati per vuoto normativo, la Regione corregga il regolamento 2019”

Regione. “Dopo una serie di controlli nei confronti di alcuni cacciatori, possessori di animali da richiamo, sono scattate denunce penali ufficialmente per ‘detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura’. Una vicenda che ha lasciato interdette le associazioni di cacciatori e che nasce da un vuoto normativo per il quale però non possono pagare i cittadini a colpi di denunce”. Lo afferma il consigliere regionale del gruppo Pd-Articolo Uno Davide Natale dopo la segnalazione da parte di alcune associazioni dell’arrivo di due denunce penali nei confronti di altrettanti cacciatori nello spezzino.

