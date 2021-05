Casa Serena, anziana colpita da un’operatrice. Il caso finisce Procura

Sanremo. Una botta in testa ad un’anziana ospite della Rsa Casa Serena. Un episodio singolo e, a quanto sembra, di lieve entità, dovuto con ogni probabilità ad uno scatto di rabbia, forse legato ad un momento di stanchezza. Ma un episodio, in ogni caso, da approfondire. E’ quanto accaduto dopo la cena del 1 maggio scorso, quando un’operatrice socio sanitaria, dipendente di una delle cooperative che prestano servizio nella casa di riposo municipale, sarebbe stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza nel dare un colpo in testa a una anziana sulla sedia a rotelle.

