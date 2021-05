Dramma a Camporosso, va a trovare la moglie defunta e muore davanti al cimitero

Camporosso. Un anziano vedovo è stato stroncato da un malore nel tardo pomeriggio davanti al cancello del cimitero di Camporosso, dove si era recato per fare visita alla compianta moglie. L’uomo, Antonino Maltese, 85 anni, è stato colto da malore, probabilmente un infarto, mentre si trovava sul marciapiede, all’ingresso del cimitero comunale. All’improvviso si è accasciato al suolo e per lui, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.

... » Leggi tutto