Il Genoa saluta la stagione con una vittoria: 0-1 alla Sardegna Arena con esordio di Kallon

Lo si era detto nel pre partita ed il tutto è stato confermato durante il match. Una sfida tra due squadre salve e mentalmente senza pressioni, un modo per godersi 90 minuti di calcio spensierato e per chiudere al meglio una stagione per entrambe logorante. Ad impresa compiuta a Cagliari e Genoa non restava altro da fare se non affrontarsi a viso aperto, obiettivo pienamente raggiunto considerando le tante occasioni e gli sprazzi di ottimo calcio visti alla Sardegna Arena.

... » Leggi tutto