Liguria. In occasione della Giornata Europea dei Parchi, lunedì 24 maggio dalle ore 9, Regione Liguria celebra la ricorrenza con un ricco programma di iniziative promosse dai Parchi della Liguria e con il convegno intitolato “Biodiversità, un valore ambientale e socioeconomico per il territorio”. L’evento sarà condiviso online in diretta Facebook sulla pagina “Biodiversità ricchezza di Liguria”.

