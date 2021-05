Medio Oriente, il Pd: “Partito e governo nazionale prendano posizione contro le violenze”

Savona. “Il partito e il governo nazionale devono iniziare ad intervenire attivamente e a prendere una posizione ferma nella questione per cercare di dirimere una situazione che si ripete da diversi anni, e che senza una possibile soluzione si ripeterà, ciclica, per molti altri”. A dirlo sono i rappresentanti dei circoli di levante del Partito Democratico savonese, che martedì scorsi “in una riunione molto partecipata” si sono incontrati via videoconferenza per discutere del problema del Medio Oriente.

... » Leggi tutto