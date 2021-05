Pino crolla a Sanremo, l’esporto Garzoglio: «Il destino di queste piante è segnato»

Sanremo. «Se non si conoscono le reali condizioni delle radici, non si può fare una vera valutazione della stabilità degli alberi. Quindi, o aspettiamo che crollino o li tagliamo prima». L’agronomo Roberto Garzoglio, ex consulente del Comune per il Verde Pubblico, oggi pomeriggio era in via Nino Bixio, per vedere con i propri occhi il risultato di quanto avvenuto questa notte: il crollo improvviso di un pino domestico di circa 70 anni che ha distrutto un veicolo parcheggiato, danneggiandone un secondo. La tragedia è solo sfiorata, visto che lo schianto è avvenuto all’ingresso di una delle scuole più frequentate della Città dei Fiori, per fortuna in piena notte.

