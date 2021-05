Rifiuti abbandonati a Cengio, il sindaco avvisa: “Aumento dei controlli per beccare i furbetti”

Cengio. “Nonostante i numerosi inviti a conferire correttamente i rifiuti, stiamo notando che gli stessi spesso vengono depositati in maniera disordinata ed irrazionale in molte zone del paese”. Non ci sta il sindaco Francesco Dotta, che promette di aumentare i controlli per individuare i trasgressori che gettano i rifiuti in giro per la cittadina facendo un danno non solo all’ambiente, ma anche alla collettività.

