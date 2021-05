Genova. L’ultima di Claudio Ranieri si conclude con una vittoria per 3-0 e con il raggiungimento di quei 52 punti che aveva ripetuto come un mantra motivazionale da ormai due mesi. Strette di mano e abbracci per il mister: un segno inequivocabile del rapporto di grande stima e affetto dei suoi uomini.

... » Leggi tutto