Sanremo, dramma nel centro storico. Muore bimbo di un mese

Sanremo. Tragedia questa mattina nel centro storico. Un bambino di un mese è morto per cause in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato. Gli agenti del locale commissariato sono intervenuti intorno alle 8, quando una famiglia di origini straniere ha chiamato i soccorsi in seguito all’accaduto che ha provocato il decesso del neonato. Le cause sarebbero riconducibili a un evento naturale e non accidentale quali cadute o intervento di terzi.

