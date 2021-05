Sanremo, privatizzazione di Casa Serena. La sinistra insorge: «Impoverita la città»

Sanremo. «L’amministrazione Biancheri ha concluso l’operazione voluta ed avviata per la privatizzazione di Casa Serena, storica residenza protetta per gli anziani e punto di riferimento per le famiglie sanremesi. La vendita, ufficialmente perseguita per difficoltà di bilancio, non appare neppure così conveniente per il Comune. Il privato individuato pagherà la somma pattuita (il 60% di poco più di 9 milioni di Euro complessivi) in 10 anni. L’ultima rata varrà come riscatto finale». Ad analizzare l’operazione messa in campo dalla giunta comunale sono Rifondazione Comunista, Sanremo Insieme, Sinistra Italiana e la Rete Sanremo Solidale che, in una lettera aperta, si rivolgono al sindaco e all’intera amministrazione Biancheri, criticandone l’operato.

... » Leggi tutto