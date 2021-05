Tursi, nuovo cambio di gruppo per Stefano Costa: il consigliere passa a Forza Italia

Genova. Dalla lista civica Vince Genova a Fratelli D’Italia, per poi dimettersi e confluire nel Misto, infine con Forza Italia. Il tutto dopo aver attraverso una tormentata fase da consigliere delegato ai rapporti con i municipi, delega rimessa al sindaco per incomprensioni sulla riforma degli enti. Questa, in breve, la parabola in aula rossa di Stefano Costa dal 2017 a oggi, in fondo un ritorno alle origini.

