Vaccino ai turisti, firmato l’accordo tra Liguria e Piemonte: solo per chi soggiornerà almeno una settimana

Genova. “Oops, they did it again“. Due regioni, la Liguria e il Piemonte, che già da decenni hanno strutturato i propri calendari scolastici per consentire alle popolazioni di poter godere di qualche giorno di vacanza in più (il Piemonte spostò in avanti l’inizio della campanella per permettere una settimana al mare a settembre, la Liguria adottò il ponte festivo a Carnevale). Due regioni che da sempre collaborano sul fronte della mobilità sanitaria e della somministrazione di terapie e percorsi oltre il confine. Anche sul fronte della campagna vaccinale anti Covid, Liguria e Piemonte, hanno deciso di dare forma concreta a un patto di reciprocità per permettere a chi è in vacanza di ottenere la seconda dose, appunto, nel luogo di villeggiatura.

