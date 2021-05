Gli stand di Cambiamo! in Liguria e nel savonese, ultimo giorno per la campagna di adesione

Genova. Sono stati presenti in maniera capillare in Liguria, come in tutta Italia, gli stand di Cambiamo! dove sostenitori e semplici cittadini si sono potuti iscrivere al movimento politico. Gli stand, allestiti venerdì e sabato, saranno presenti ancora oggi per chi volesse aderire al partito fondato da Giovanni Toti. La sottoscrizione della tessera potrà essere effettuata nei gazebo, compilando un modulo cartaceo, oppure online eseguendo tutti passaggi necessari sul sito cambiamo.eu.

