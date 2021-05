Imperia. Cala ancora la curva dei nuovi positivi al coronavirus in Liguria. Stando odierni ai dati diffusi da Alisa, sono solo 5 i nuovi positivi riscontrati a Ponente, a fronte di un totale di 58 casi in tutta la regione. Di seguito i dati nel dettaglio provincia per provincia. I tamponi molecolari effettuati sono 2.058, mentre i testi antigenici sono stati 1.556.

... » Leggi tutto