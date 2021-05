La Sanremese è tornata. Con tre gol al Vado espugna il Chittolina

Vado Ligure. La Sanremese ritorna in campo con il botto. Con una prestazione straripante espugna il Chittolina infliggendo al Vado un sonoro 3-1 dopo quattro match saltati a causa del covid. Ci pensa il classe ’02 Pellicanò con una doppietta (37′ 5′ st) a far capire ai padroni di casa cosa sono ancora capaci di fare i biancoazzurri matuziani. Al 16′ del secondo tempo poi, Demontis blinda il risultato. Bernardini segna infine il gol della bandiera in pieno recupero.

... » Leggi tutto