Vaccino Covid, Liguria prima in Italia per immunizzati ma è ancora indietro sugli over 60

Genova. La Liguria è la prima regione italiana per residenti immunizzati con la doppia dose di vaccino anti-Covid: secondo i dati elaborati dalla fondazione Gimbe sul report di venerdì scorso, il 19,7% dei cittadini ha completato il ciclo, cioè uno su cinque. E nella classifica delle persone che hanno ricevuto almeno una dose la Liguria il terzo posto (35,6%) dopo Molise (38,2%) e provincia autonoma di Trento (37,2%). Rispetto ad altre regioni, tuttavia, restano relativamente basse le percentuali di anziani vaccinati e in particolare non decollano quelle nella fascia 60-69 anni, la più sensibile all’effetto refrattario provocato dalla vicenda AstraZeneca.

... » Leggi tutto