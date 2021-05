Ventimiglia, ruba in supermercato, aggredisce carabiniere e poi fugge: straniero arrestato per rapina

Ventimiglia. Ha riempito uno zaino intero di generi alimentari, alcolici e superalcolici, ma ha trovato davanti a sé un maresciallo dei carabinieri, che libero dal servizio stava facendo la spesa e ha tentato di fermarlo, ricevendo in cambio un colpo in testa. E’ successo nel tardo pomeriggio al Carrefour di via Roma. Protagonista uno straniero, probabilmente un migrante, arrestato poi per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale dai colleghi del militare ferito.

... » Leggi tutto