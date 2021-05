Ceriale. Sono aperte, fino al prossimo 11 giugno, le iscrizioni per il campo solare del Comune di Ceriale, riservato a minori di età compresa tra i 3 e 11 anni, scuola dell’infanzia e primaria. La base operativa del centro estivo cerialese resta la scuola media di via Magnone, mentre per le attività di balneazione è stata confermata la location della spiaggia antistante la Pineta.

