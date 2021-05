Consiglio regionale, Ioculano: «Servono Intercity supplementari in sostituzione dei Thello cancellati»

Genova. «Stamattina in Consiglio Regionale ho presentato un ordine del giorno in cui richiedo che le tratte ferroviarie coperte dai Thello che sono state cancellate, vengano sostituite da Intercity. Sono soddisfatto per la sottoscrizione di tutti i gruppi in Regione di questo mio ordine del giorno, concordato con l’assessore ai Trasporti Gianni Berrino: mette nuovamente al centro della nostra attenzione la viabilità ligure, già provata dalla grave condizione in cui versano le autostrade» – dichiara il consigliere regionale del Pd Enrico Ioculano.

