Covid, Bassetti: “All’aperto rischio contagi quasi a zero, la mascherina deve diventare facoltativa ben prima di luglio”

Genova. “Il rischio all’aria aperta è molto basso, tendente allo zero. Una ragione per cui bisognerebbe levare la mascherina molto prima di luglio”. Lo scrive l’infettivologo Matteo Bassetti su facebook ricordando come a 3 settimane dai festeggiamenti per scudetto dell’Inter in piazza Duomo a Milano che tanto avevano fatto temere non c’è stato alcun rialzo dei contagi.

... » Leggi tutto