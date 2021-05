Covid, Garibaldi (Pd): «Regione si attivi per vaccinare operatori turistici liguri entro giugno»

Genova. «È necessario partire al più presto con le vaccinazioni sui luoghi di lavoro anche in Liguria e, proprio in questo contesto, è prioritario che possano accedere alla somministrazione i lavoratori del comparto turistico regionale. Anche in vista della partenza vera e propria della stagione, chiediamo alla Giunta di attivarsi per dare la possibilità ai lavoratori del settore di vaccinarsi». Lo afferma il capogruppo del Partico Democratico – Articolo Uno Luca Garibaldi in merito alla necessità di mettere in sicurezza i lavoratori del settore.

