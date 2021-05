La storia “sexy”, giovedì 27 a palazzo Ducale arriva Alessandro Barbero

Genova. Giovedì 27 maggio iniziano gli incontri anticipatori di Aspettando La Storia in Piazza 2022. Sarà Alessandro Barbero con La vita politica di Dante nella reinvenzione della Commedia, accompagnato da degli interventi musicali di Ensemble 400, Dante e la musica: dalla lirica trobadorica all’Ars Nova Italiana, ad aprire il ciclo di incontri che continuerà in varie date fino al 14 novembre 2021. La conferenza si svolgerà in presenza, su prenotazione, nella Sala del Maggior Consiglio alle 18.30.

