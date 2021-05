Imperia. È in seguito alla partecipazione al concorso “Parole in Fuga” che la Aletti Editore – dopo aver visionato i componimenti giunti in redazione – ha deciso di selezionare la giovane imperiese Giulia Quaranta Provenzano per l’omonimo volume antologico della XII° Edizione del concorso, con la sua poesia “Filo rosso”. Lirica, questa, tra le più rappresentative del detto premio.

... » Leggi tutto