Sestri Levante, in consegna le nuove tessere per i bidoni della differenziata in centro storico

Sestri Levante. In questi giorni il servizio Ambiente del Comune di Sestri Levante ha avviato la campagna per la sostituzione delle chiavi per l’accesso ai bidoni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche nelle aree del centro storico e della zona 1 nel suo complesso. La sostituzione riguarda circa 1.200 utenze che riceveranno le nuove tessere elettroniche per l’apertura dei bidoni che sono stati modificati in diverse componenti e che entreranno in funzione dal 1 giugno.

