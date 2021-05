Vado, la furia del presidente Tarabotto: “Condanno tutti a partire da me, però i giocatori mancano di cattiveria”

Un fiume in piena. Potremmo definire così il numero uno della squadra guidata proprio dal figlio Luca, incappata nell’ennesimo passo falso che rischia però di compromettere seriamente la permanenza del Vado nell’attuale categoria. Un 1-3 a domicilio difficile da digerire non tanto per la qualità degli avversari, squadra degna di nota che ambisce ad un piazzamento in zona playoff, bensì per l’atteggiamento messo in campo da Taddei e compagni, colpevoli secondo il presidente rossoblù di mancare di grinta e determinazione.

... » Leggi tutto