Assorbenti, Pastorino (Linea Condivisa): «Approvata mozione per riduzione dell’Iva sui prodotti di igiene femminile»

Genova. «Chiediamo alla giunta e all’assessore competente di sostenere in tutte le sedi opportune l’introduzione di regimi di tassazione agevolata per articoli per l’igiene intima femminile, in particolare in tema di aliquota iva, ai quali si deve aggiungere anche un percorso che assicuri più elevati livelli di sostenibilità ambientale». Il capogruppo di Linea condivisa Gianni Pastorino ha presentato quest’oggi, durante il consiglio regionale, una mozione sulla richiesta di riduzione dell’aliquota iva sui prodotti di igiene femminile, che è stata approvata.

... » Leggi tutto