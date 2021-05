Dalla Liguria richiesta unanime al Governo: “Iva agevolata al 4% su pannolini e assorbenti”

Genova. Iva agevolata al 4% su pannolini, prodotti per bambini, prodotti per l’igiene intima femminile. È la richiesta unanime che arriva dal Consiglio regionale della Liguria al Governo attraverso due mozioni presentate dal Pd e da Linea Condivisa e approvate da tutta l’aula nonostante l’assessora Simona Ferro, pur esprimendo parere favorevole, avesse rimarcato che non è un tema di competenza regionale.

