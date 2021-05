Etichettatura, Coldiretti Liguria: «Bene stop di Spagna a Nutriscore per salvare dieta mediterranea»

Genova. «Con la frenata della Spagna sul Nutriscore si indebolisce il fronte dei Paesi favorevoli al sistema di etichetta nutrizionale a colori fuorviante, discriminatorio ed incompleto che finisce per escludere paradossalmente dalla dieta alimenti sani e naturali che da secoli sono presenti sulle tavole, come l’olio extravergine d’oliva ligure, per favorire invece prodotti artificiali di cui in alcuni casi non è nota neanche la ricetta».

