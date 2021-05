Varazze. E’ tempo di grandi manovre in casa Varazze… La società nerazzurra dopo aver riconfermato il direttore tecnico Maurizio Damonte ed il direttore sportivo Davide Della Bianchina, rinnova la fiducia a mister Gianni Berogno, che dopo l’annata a singhiozzo, per via della pandemia, avrà la chance di poter lavorare a pieno ritmo, in vista del prossimo campionato di Eccellenza.

