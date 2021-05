Palermo. A Palermo va in scena gara 2 della finale per il terzo e quarto posto del campionato di Serie A1 2020/21 tra il Telimar e la Rari Nantes Savona. Non si tratta di una sfida che mette solamente in palio un platonico piazzamento sul podio, bensì di uno spareggio che vale l’accesso ai preliminari della Champions League.

... » Leggi tutto