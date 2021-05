Sanremese-Varese finisce 1 a 2, sconfitta casalinga per i biancoazzurri

Sanremo. Nel recupero della decima di ritorno Sanremese e Città di Varese si sfidano sul prato del Comunale. In palio punti che scottano, in chiave play off per i biancoazzurri, in chiave salvezza per i biancorossi. Mister Andreoletti che deve fare a meno ancora di Dragone, Castaldo e Doratiotto, insieme ai soliti Gennaro, Gerace, Lodovici e Vita, conferma l’undici vittorioso a Vado e confida in una grande risposta dei suoi, desiderosi di non perdere contatto dalle zone alte della classifica. Nel Città di Varese Balla agisce tra le linee alle spalle delle punte Ebagua e Otelè.

