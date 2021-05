Bordighera. Una donna è stata investita da un’auto sull’Aurelia, poco dopo la rotatoria di via Pasteur, a Bordighera, in direzione Sanremo. E’ successo nel tardo pomeriggio. La donna avrebbe riportato un grave trauma facciale, motivo per cui è stata accompagnata da un’ambulanza della Croce Rossa di Bordighera all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità.

