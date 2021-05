Coronavirus, Toti: “Il report dell’Iss conferma la Liguria in zona bianca”

Genova. “Abbiamo ricevuto l’anticipazione report del ministero che, come avevamo previsto, conferma i dati della Liguria da zona bianca, con tutti gli indicatori positivi, il rischio in calo e l’Rt a 0,69. Continuano a scendere i numeri dei ricoverati nei nostri ospedali, dei positivi e anche il dato sull’incidenza con una media regionale di 32 nuovi casi ogni 100mila abitanti per settimana”. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti fa il punto sull’emergenza Covid.

